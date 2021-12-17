Медведчук. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164573-medvedchuka-zalyshyly-na-domashnomu-areshti.html

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Київський апеляційний суд відмовився скасувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту голові партії «Опозиційна платформа — За життя"Віктору Медведчуку.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання 17 грудня. Про це повідомляє «Суспільне».

Попереднє засідання планувалося провести 6 грудня, однак його довелося скасувати, оскільки Віктор Медведчук не з’явився до суду. Сторона захисту запевнила, що політик не отримав повістки до суду й перехворів на COVID-19.

Ухвалу суду першої інстанції від 12 жовтня залишено без змін. Апеляційні скарги сторони захисту і прокуратури залишено без задоволення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що суд 2 листопада обрав запобіжний захід Віктору Медведчуку у виді особистого зобов’язання до 31 грудня. Печерський районний суд Києва задовольнив прохання прокуратури продовжити запобіжний захід лідеру ОПЗЖ. Правоохоронці просили для нардепа-кума Путіна особисте зобов’язання, а не домашній арешт у першій кримінальній справі, оскільки термін останнього минув без можливості його продовження.

Джерело: Суспільне