Фракція «Голос» змінила керівника у Раді

Ярослав Железняк більше не є очільником фракції «Голос», фото: «Рубрика»

https://racurs.ua/ua/n164572-frakciya-golos-zminyla-kerivnyka-frakciyi-u-radi.html

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У фракції «Голос» сьогодні, 17 грудня, змінився керівник фракції.

Повідомлення про це під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради зачитав перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

Таким чином, замість Ярослава Железняка новим очільником фракції стала Олександра Устинова, а посаду заступника голови, яку обіймав Роман Костенко, займе Юлія Клименко.

Повідомляю про обрання народного депутата України Устінової Олександри Юріївни на посаду голови депутатської фракції політичної партії «Голос» у Верховній Раді України IX скликання. Заступником голови депутатської фракції політичної партії «Голос» обрано Клименко Юлію Леонідівну, — оголосив Корнієнко перед закриттям позачергового засідання парламенту.

Варто зазначити, що для голови політичної партії «Голос» Кіри Рудик ця новина стала сюрпризом.

Коли Корнієнко оголосив про зміну керівництва фракції, вона підійшла до нього, аби впевнитися в тому, що було написано в документі, який він зачитав. Корнієнко оголосив рішення і сказав, що поговорить із нею після закриття позачергового засідання.

Влітку у «Голосі» стався розкол — більшість депутатів оголосили про створення депутатської групи «Справедливість» через незгоду з діями Рудик та заявили, що 11 голосами звільнили очільника фракції — близького соратника Рудик Железняка. Згодом Железняк повідомив, що парламентський комітет з питань регламенту вирішив, що він залишається чинним головою фракції.