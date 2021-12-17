Штучний інтелект виявлятиме самогубців на мостах у Кореї. Фото: adindex

https://racurs.ua/ua/n164571-shtuchnyy-intelekt-vyyavlyatyme-samogubciv-na-mostah-u-koreyi.html

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Самогубства у Південній Кореї стали поширеним явищем. У столиці країни Сеулі запустили систему штучного інтелекту для виявлення потенційних самогубців на мостах.

Технологія збільшує зображення людини, яка надто довго перебуває на мосту, щоб підтвердити її схильність до самогубства. Про це повідомляє Korea Times.

Після цього система надсилає сигнал службі порятунку, що знаходиться поруч із місцем. Це дозволить швидко розгорнути рятувальну операцію, щоб урятувати людину.

На 28 мостах на річці Хан також встановили різні датчики, які допомагають виявляти спроби самогубства.

Наприклад, на Мапо, відомому як «міст самогубців», він фіксує тиск, з яким людина тримається за огорожу. Якщо він вищий за звичайний, система подасть сигнал тривоги. Крім того, на мосту встановили огорожі, через які важче перелізти.

За даними The Korea Herald, самогубство є основною причиною смерті молодого населення в Кореї з 2007 року. У 2020 році в країні фіксували 25,7 випадку на 100 тис. осіб. Це найвищий рівень самогубств у розвинених країнах.

Нагадаємо, раніше в Києві 17-річна дівчина намагалася накласти на себе руки, стрибнувши з 25 поверху. Її побачили очевидці та зателефонували в поліцію. Правоохоронцям вдалося відмовити дівчину від фатального кроку.

Джерело:Korea Times