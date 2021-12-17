Искусственный интеллект будет выявлять самоубийц на мостах в Корее. Фото: adindex

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Самоубийства в Южной Корее стали распространенным явлением. В столице страны Сеуле запустили систему искусственного интеллекта для выявления потенциальных самоубийц на мостах.

Технология увеличивает изображение человека, который слишком долго находится на мосте, чтобы подтвердить его склонность к самоубийству. Об этом сообщает Korea Times.

После этого система шлет сигнал службе спасения, находящейся рядом с местом. Это позволит быстро развернуть спасательную операцию, чтобы спасти человека.

На 28 мостах на реке Хан также установили различные датчики, которые помогают выявлять попытки самоубийства.

Например, на Мапо, известном как «мост самоубийц», он фиксирует давление, с которым человек держится за ограждения. Если оно выше обычного, система подаст сигнал тревоги. Кроме того, на мосту установили ограждения, через которые сложнее перелезть.

Согласно данным The Korea Herald, самоубийство — основная причина смерти молодого населения в Корее с 2007 года. В 2020 году в стране фиксировали 25,7 случая на 100 тыс. человек. Это самый высокий уровень самоубийств в развитых странах.

Напомним, ранее в Киеве 17-летняя девушка пыталась покончить с собой, прыгнув с 25 этажа. Ее заметили очевидцы и позвонили в полицию. Правоохранителям удалось отказать девушку от рокового шага.

Источник: Korea Times