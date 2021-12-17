Люди, заболевшие COVID-19 после прививки, получают «суперимунитет»

В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n164570-ludi-zabolevshie-covid-19-posle-privivki-poluchaut-superimunitet.html

Ракурс

Устойчивый иммунный ответ против дельта-варианта коронавируса возникает в результате инфицирования привитого прорывной инфекцией (болезнью, вызванной вирусом, бактерией или другим микроорганизмом, возникшей после вакцинации от этой конкретной инфекции).

Иммунный ответ, вероятно, также будет высокоэффективным и против других вариантов коронавируса SARS-CoV-2, который продолжает мутировать. Об этом свидетельствуют результаты исследования американских ученых, сообщает MedicalXpress.

Это исследование стало первым, в котором использовались живые варианты SARS-CoV-2 для измерения перекрестной нейтрализации сыворотки крови в случаях «прорыва».

Ученые исследовали образцы, взятые у 52 сотрудников Орегонского университета здоровья и науки (США), которые были привиты препаратом Pfizer. В ходе исследования оказалось, что у 26 человек были легкие прорывные инфекции после вакцинации. Среди этих случаев;

10 были связаны с высококонтагиозным дельта-вариантом;

девять были связаны с другими, чем «дельта» установленными вариантами коронавируса;

семь были связаны с неизвестными вариантами коронавируса.

После этого ученые измерили иммунный ответ на живой вирус, на который влияла кровь, взятая у людей с инфекционными заболеваниями, и сравнили его с иммунным ответом контрольной группы.

Оказалось, что случаи с прорывной инфекцией генерировали большее количество антител на начальном уровне и эти антитела значительно лучше нейтрализовали живой вирус.

Таким образом, инфицирование после вакцинации приводит к усилению иммунного ответа на следующие контакты даже с новыми вариантами коронавируса.

Вы не можете получить лучший иммунный ответ, чем это, — подчеркивают исследователи. — Наше исследование показывает, что люди, которые были вакцинированы, а затем подверглись проникновению инфекции, обладают супериммунитетом.

Источник: MedicalXpress