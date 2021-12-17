Зеленский. Фото: istock

https://racurs.ua/n164569-tysyacha-zelenskogo-ukraincy-polojili-sayty-knijnyh-magazinov.html

Ракурс

«Тысяча Зеленского», которую начали выплачивать украинцам, привела к сбоям в книжных интернет-магазинах.

Вчера, 16 декабря, периодически не загружались сайты двух крупнейших книжных магазинов — «Yakaboo» и «Е». Сегодня они работают в обычном режиме, но страницы загружаются немного медленнее обычного. Об этом рассказал директор по развитию «Книжный магазин «Е» Андрей Домаранский.

По его словам, срезонировали традиционный предновогодний ажиотаж и выплаты тысячи гривен от государства, поэтому интернет-магазины вполне закономерно столкнулись со шквалом заказов. Насколько стало больше посетителей сайта «Е», он не уточнил, сославшись на коммерческую тайну.

Пиар-менеджер «Издательства Старого Льва» Оксана Зебро рассказала, что издательство запустило бесплатную доставку «Новой почтой» и скидки в зависимости от объема заказа.

Вчерашняя выручка онлайн-магазина «Издательства Старого Льва» — вдвое больше, чем среднестатистическая в этот период. И это связано именно с тем, что произошло первое начисление «тысячи». Ценно, что среди разных опций, куда потратить эти средства, люди выбирают книги и, в частности, нашего издательства, — говорит Зебро.

Сайт «Yakaboo» также столкнулся с перебоями в работе из-за повышенной активности владельцев «тысячи». Последний пост в Instagram этого книжного магазина — инструкция, как получить 1000 грн за вакцинацию и потратить ее в их магазине. Сейчас под ним более сотни комментариев. Многие читатели уже успели сделать покупки и довольны тем, что приобрели подарки к новогодним праздникам. Некоторые пишут, что пока формировали заказы — некоторые книги исчезли из наличия. Некоторые жалуются, что сегодня и вчера не могли попасть на сайт.

Monobank и «Альфа-банк» начали первые выплаты «ковидной тысячи» по программе «Е-Поддержка». «Программа «Е-Поддержка» заработала в тестовом режиме. Вчера тысячи человек получили выплаты. Эти средства можно потратить на книги, театры, кино, концерты, музеи, спортзалы, внутренние авиаперелеты или путешествия в «Укрзализныце».

Как сообщили в Monobank, около полумиллиона клиентов, подавших заявки на тестирование выплат в «Дії», получат деньги уже 17 декабря. С 20−21 декабря, по окончании тестирования выплат в «Дії», средства будут засчитываться мгновенно после одобрения заявки.

Напомним, ранее мы сообщали, что тысячу за вакцинацию смогут получить украинцы, которые привились от коронавируса. Правительственная программа стартует 19 декабря. Деньги можно будет потратить и на покупку книг.