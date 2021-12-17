«Слуги» прогуляли сессию Рады, призванную отсрочить тотальную фискализацию

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Ракурс

В Раде провалилось внеочередное заседание Верховной Рады, на котором народные депутаты должны рассмотреть законопроект об отсрочке применения кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций) № 6376.

В зал пришло очень мало нардепов — это были преимущественно представители оппозиционных партий. Из фракции «Слуга народа» за включение вопроса в повестку дня проголосовали только 36 нардепов, ни одного из «Голоса».

Всего за включение закона в повестку дня проголосовали 102 нардепа.

Не пришел в Раду и спикер Руслан Стефанчук. Внеочередное заседание проводил первый вице-спикер Александр Корниенко.

Следовательно, требование о кассовых аппаратах для избравших упрощенную систему налогообложения для своего бизнеса должно заработать с 1 января 2022 года, как и планировалось ранее.

Напомним, что под Радой сегодня произошли столкновения митингующих-предпринимателей с полицией. ФЛП жгли файеры и пошли на штурм Рады, есть задержанные.

Проект закона № 6376 о внесении изменений в налоговый кодекс Украины (относительно сроков расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога предлагает отсрочить на год (до 1 января 2023 года) обязательное применение РРО (ПРРО) для ФЛП, являющихся плательщиками единого налога второй — четвертой групп.

17 октября 2020 года президент Владимир Зеленский подписал принятые законопроекты № 1053−1 и N1073 о применении РРО в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов. В конце ноября президент внес в Верховную Раду законопроект об отсрочке на год обязательного введения РРО для физлиц-предпринимателей (№ 4439). Депутаты его поддержали.

21 сентября 2021 года начали действовать новые правила использования РРО и ПРРО.

1 декабря глава налогового комитета ВРУ Данило Гетманцев убеждал предпринимателей, что система фискализации вступит в силу с 1 января 2022 года.