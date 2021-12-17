Предприниматели палят файеры и пошли на штурм Рады, есть задержанные

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Ракурс

Возле Верховной Рады 17 декабря протестуют ФЛПы. Произошли столкновения предпринимателей с полицией.

ФЛПы проводят митинг, поскольку сегодня в Раде состоится внеочередное заседание по требованию 155 нардепов для рассмотрения законопроекта № 6376. Речь идет об отсрочке применения кассовых аппаратов.

Под зданием Рады жгут файеры, начались стычки. Протестующие пытались прорваться к дверям парламента, а правоохранители подтянули подкрепление.

Как свидетельствуют фото и видео работающих в Раде журналистов, несколько человек задержали.

ФЛП несколько раз сумели перекрыть улицу Грушевского в правительственном квартале.

В ход пошли петарды и дымовые шашки. Пока что силовикам удается сдержать натиск митингующих.

Заседания Рады созывают по требованию 155 народных депутатов.

На него вынесут проект закона Украины о внесении изменений в налоговый кодекс Украины (по поводу сроков расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога).

Законопроект № 6376 предлагает отсрочить на год (до 1 января 2023 года) обязательное применение РРО (ПРРО) для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй — четвертой групп.

17 октября 2020 года президент Владимир Зеленский подписал принятые законопроекты № 1053−1 и N1073 о применении РРО в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов. В конце ноября президент внес в Верховную Раду законопроект об отсрочке на год обязательного введения РРО для физлиц-предпринимателей (№ 4439). Депутаты его поддержали.

21 сентября 2021 года начали действовать новые правила использования РРО и ПРРО.

1 декабря глава налогового комитета ВРУ Данило Гетманцев убеждал предпринимателей, что система фискализации вступит в силу с 1 января 2022 года.

Предыдущая акция протеста ФЛП состоялась именно 1 декабря — в день, когда в Украине якобы должен был произойти государственный переворот. Тогда здание здание Верховной Рады по периметру и правительственный квартал находились под усиленной охраной правоохранителей. В случае попытки пройти на улицу Садовую со стороны Институтских граждан просили предъявить удостоверение или пропуск.