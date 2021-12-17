Зеленский сводил Ермака и жену на новогодний «Квартал 95» (ФОТО, ВИДЕО)

https://racurs.ua/n164564-zelenskiy-svodil-ermaka-i-jenu-na-novogodniy-kvartal-95-foto-video.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, с женой и главой Офиса президента Андреем Ермаком посетил съемки новогоднего «Вечернего квартала».

Они сидели в первом ряду, а отдельные шутки касались и самого Зеленского. Концерт начался после 20.00 в четверг, 16 декабря. Соответствующие видео появились в сети.

На концерт пропускали без никаких дополнительных проверок, мер безопасности и обысков не было. На нем выступали Монатик, София Ротару и Тина Кароль. Это был второй съемочный день.

Со сцены объявили, что в зале находится президент. Первый номер был о нем — Зеленские смеялись, а вот Ермак был не так богат на эмоции, но улыбался.

Зеленского пародировал Юрий Великий, который голосом президента заявил: «Как же я рад снова оказаться в этом зале, сколько зрителей. Давно такого количества людей без плакатов я не видел».

Интересно, если я расслабляю живот, пуговица, выстрелившая, будет считаться покушением на президента? — в свою очередь пошутил Юрий Ткач.



Евгений Кошевой добавил, что хочет реже играть Кличко, потому что «башка совсем не соображает».