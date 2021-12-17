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Ракурс
Зеленський зводив Єрмака і дружину на новорічний «Квартал 95»

Зеленський зводив Єрмака і дружину на новорічний «Квартал 95» (ФОТО, ВІДЕО)

17 гру 2021, 13:20
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Володимир Зеленський, президент України, із дружиною та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком відвідав зйомки новорічного «Вечірнього кварталу».

Вони сиділи в першому ряду, а окремі жарти стосувалися й самого Зеленського. Концерт розпочався після 20.00 у четвер, 16 грудня. Відповідні відео з’явилися в мережі.

На концерт пропускали без жодних додаткових перевірок, заходів безпеки та обшуків не було. На ньому виступали Монатік, Софія Ротару та Тіна Кароль. Це був другий знімальний день.

Зі сцени оголосили, що в залі перебуває президент. Перший номер був про нього — Зеленські сміялися, а ось Єрмак був не такий багатий на емоції, але усміхався.

Зеленського пародіював Юрій Великий, який голосом президента заявив: «Як же я радий знову опинитися в цьому залі, скільки глядачів. Давно такої кількості людей без плакатів я не бачив».

Цікаво, якщо я розслабляю живіт, ґудзик, який вистрілив, вважатиметься замахом на президента? — і собі пожартував Юрій Ткач.


Євген Кошовий додав, що хоче рідше грати Кличка, бо «башка погано працює".

Джерело: Ракурс


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