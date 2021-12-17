Підприємці палять фаєри і пішли на штурм Ради, є затримані

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Ракурс

Біля Верховної Ради 17 грудня протестують ФОПи. Відбулися сутички підприємців із поліцією.

ФОПи проводять мітинг, оскільки сьогодні у Раді відбудеться позачергове засідання на вимогу 155 нардепів для розгляду законопроекту № 6376. Йдеться про відстрочення застосування касових апаратів.

Під будівлею Ради палять фаєри, почалися сутички. Протестувальники намагалися прорватися до дверей парламенту, а правоохоронці підтягнули підкріплення.

Як свідчать фото і відео журналістів, які працюють у Раді, кількох осіб затримали.

ФОПи декілька разів зуміли перекрити вулицю Грушевського в урядовому кварталі.

У хід пішли петарди та димові шашки. Поки що силовикам вдається стримати натиск мітингарів.

Засідання Ради скликають на вимогу 155 народних депутатів.

На нього винесуть проект закону України про внесення змін до податкового кодексу України (щодо відтермінування строків розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку.

Законопроект № 6376 пропонує відтермінувати на рік (до 1 січня 2023 року) обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для ФОП, які є платниками єдиного податку другої — четвертої груп.

17 жовтня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав ухвалені законопроекти № 1053−1 і N1073 про застосування РРО в торгівлі, громадському харчуванні та сфері послуг для детінізації розрахунків. Наприкінці листопада президент вніс до Верховної Ради законопроєкт про відтермінування на рік обов’язкового введення РРО для фізосіб-підприємців (№ 4439). Депутати його підтримали.

21 вересня 2021 року почали діяти нові правила використання РРО та ПРРО.

1 грудня голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев переконував підприємців, що система фіскалізації набуде чинності з 1 січня 2022 року.

Попередня акція рпотесту ФОПів відбулася саме 1 грудня — у день, коли в Україні начебто мав відбутися державний переворот. Тоді будівля Верховної Ради по периметру та урядовий квартал перебували під посиленою охороною правоохоронців. У разі спроби пройти на вулицю Садову з боку Інститутської громадян просили пред’явити посвідчення чи перепустку.