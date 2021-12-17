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Ракурс
"Слуги" прогуляли сесію Ради, яка мала відтермінувати тотальну фіскалізацію, скріншот

«Слуги» прогуляли сесію Ради, яка мала відтермінувати тотальну фіскалізацію (ВІДЕО)

17 гру 2021, 14:17
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У Раді провалилося позачергове засідання Верховної Ради, на якому народні депутати мали розглянути законопроєкт щодо відтермінування застосування касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій) № 6376.

У зал прийшло дуже мало нардепів — це були переважно представники опозиційних партій. Із фракції «Слуга народу» за включення питання в порядок денний проголосували тільки 36 нардепів, жодного — з «Голосу».

"Слуги" прогуляли сесію Ради, яка мала відтермінувати тотальну фіскалізацію, скріншот

"Слуги" прогуляли сесію Ради, яка мала відтермінувати тотальну фіскалізацію, скріншот

Всього за включення закону до порядку денного проголосували 102 нардепи.

Не прийшов до Ради і спікер Руслан Стефанчук. Позачергове засідання проводив перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

Відтак, вимога про касові апарати для тих, хто обрав спрощену систему оподаткування для свого бізнесу, має запрацювати з 1 січня 2022 року, як і планувалося раніше.

Нагадаємо, що під Радою сьогодні сталися сутички мітингарів-підприємців. Вони палили фаєри і пішли на штурм Ради, є затримані.

Проект закону № 6376 про внесення змін до податкового кодексу України (щодо відтермінування строків розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку пропонує відтермінувати на рік (до 1 січня 2023 року) обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для ФОП, які є платниками єдиного податку другої — четвертої груп.

17 жовтня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав ухвалені законопроекти № 1053−1 і N1073 про застосування РРО в торгівлі, громадському харчуванні та сфері послуг для детінізації розрахунків. Наприкінці листопада президент вніс до Верховної Ради законопроєкт про відтермінування на рік обов’язкового введення РРО для фізосіб-підприємців (№ 4439). Депутати його підтримали.


21 вересня 2021 року почали діяти нові правила використання РРО та ПРРО.

1 грудня Голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев переконував підприємців, що система фіскалізації набуде чинності з 1 січня 2022 року.

Джерело: Ракурс


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