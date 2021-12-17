«Слуги» прогуляли сесію Ради, яка мала відтермінувати тотальну фіскалізацію (ВІДЕО)

"Слуги" прогуляли сесію Ради, яка мала відтермінувати тотальну фіскалізацію, скріншот

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У Раді провалилося позачергове засідання Верховної Ради, на якому народні депутати мали розглянути законопроєкт щодо відтермінування застосування касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій) № 6376.

У зал прийшло дуже мало нардепів — це були переважно представники опозиційних партій. Із фракції «Слуга народу» за включення питання в порядок денний проголосували тільки 36 нардепів, жодного — з «Голосу».

Всього за включення закону до порядку денного проголосували 102 нардепи.

Не прийшов до Ради і спікер Руслан Стефанчук. Позачергове засідання проводив перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

Відтак, вимога про касові апарати для тих, хто обрав спрощену систему оподаткування для свого бізнесу, має запрацювати з 1 січня 2022 року, як і планувалося раніше.

Нагадаємо, що під Радою сьогодні сталися сутички мітингарів-підприємців. Вони палили фаєри і пішли на штурм Ради, є затримані.

Проект закону № 6376 про внесення змін до податкового кодексу України (щодо відтермінування строків розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку пропонує відтермінувати на рік (до 1 січня 2023 року) обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для ФОП, які є платниками єдиного податку другої — четвертої груп.

17 жовтня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав ухвалені законопроекти № 1053−1 і N1073 про застосування РРО в торгівлі, громадському харчуванні та сфері послуг для детінізації розрахунків. Наприкінці листопада президент вніс до Верховної Ради законопроєкт про відтермінування на рік обов’язкового введення РРО для фізосіб-підприємців (№ 4439). Депутати його підтримали.

21 вересня 2021 року почали діяти нові правила використання РРО та ПРРО.

1 грудня Голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев переконував підприємців, що система фіскалізації набуде чинності з 1 січня 2022 року.