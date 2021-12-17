Ломаченка відсторонили від боксу – що сталося. Фото: Фокус

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Ракурс

Василя Ломаченка, українського боксера, відсторонили від спорту на невизначений термін.

Нещодавно українець переміг Річарда Коммі у поєдинку за чемпіонський титул WBO Inter-Continental в легкій вазі. Рішення про відсторонення ухвалила Комісія у справах спорту штату Нью-Йорк.

Причини відсторонення Ломаченка в комісії поки не озвучили. Скоріше за все, український боксер буде відновлюватися після переможного бою. Цікаво, що Коммі також тимчасово відсторонений від боксу.

Відсторонення боксера після бою — звичайна практика, якщо він побував у нокдауні або був нокаутований. Спортсмен повинен поберегти здоров’я якийсь час.

Нагадаємо, екс-чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко та колишній чемпіон у легкій вазі Річард Коммі у ніч на 12 грудня провели на «Медісон-сквер-гарден» у Нью-Йорку бій за вакантний пояс WBO Inter-Continental у легкій вазі. В результаті перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Ломаченко.

Бій українського боксера не пройшов без скандалу — Ломаченко після перемоги з’явився на рингу з червоно-жовтим прапором рідного Аккермана (Білгород-Дністровського), хоча серед боксерів існує традиція виходити на ринг з прапором рідної країни.