Склад. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n164566-tonny-kradenogo-obladnannya-dlya-raket-ppo-znayshly-na-skladi-bilya-jytomyra-foto.html

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У Житомирі контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) викрила масштабні розкрадання приладів та запчастин до зенітно-ракетного озброєння.

Саме ці комплекси забезпечують протиповітряну оборону нашої держави. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці знайшли підпільний склад, де зловмисники зберігали викрадену продукцію. Під час огляду знайшли кілька тонн комплектуючих. За оцінками фахівців, вартість вилучених військових товарів становить десятки мільйонів гривень.

Учасники схеми привласнили комплектуючі під час їх ремонту на одному з оборонних об'єктів. Потім крадену продукцію вивезли до орендованого складу поблизу одного із селищ Житомирського району. Під час обшуків виявили майже 60 найменувань комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів, зокрема, блоки управління.

Зловмисникам загрожують санкції за статтею ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових та інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого майна, а також заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) ККУ.