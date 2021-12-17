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Ракурс
Склад. Фото: СБУ

Тонни краденого обладнання для ракет ППО знайшли на складі біля Житомира (ФОТО)

17 гру 2021, 13:43
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У Житомирі контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) викрила масштабні розкрадання приладів та запчастин до зенітно-ракетного озброєння.

Саме ці комплекси забезпечують протиповітряну оборону нашої держави. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Склад. Фото: СБУ

Правоохоронці знайшли підпільний склад, де зловмисники зберігали викрадену продукцію. Під час огляду знайшли кілька тонн комплектуючих. За оцінками фахівців, вартість вилучених військових товарів становить десятки мільйонів гривень.

Склад. Фото: СБУ

Учасники схеми привласнили комплектуючі під час їх ремонту на одному з оборонних об'єктів. Потім крадену продукцію вивезли до орендованого складу поблизу одного із селищ Житомирського району. Під час обшуків виявили майже 60 найменувань комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів, зокрема, блоки управління.


Склад. Фото: СБУ

Зловмисникам загрожують санкції за статтею ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових та інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого майна, а також заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) ККУ.

Джерело: Ракурс


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