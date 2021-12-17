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Ракурс

Тонны краденого оборудования для ракет ПВО нашли на складе под Житомиром (ФОТО)

17 дек 2021, 13:43
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В Житомире контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила масштабные хищения приборов и запчастей к зенитно-ракетному вооружению.

Именно эти комплексы обеспечивают противовоздушную оборону государства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Склад. Фото: СБУПравоохранители нашли подпольный склад, где злоумышленники хранили похищенную продукцию. Во время осмотра было найдено несколько тонн комплектующих. По оценкам специалистов, стоимость изъятых военных товаров составляет десятки миллионов гривен.


Склад. Фото: СБУУчастники схемы присвоили комплектующие во время их ремонта на одном из оборонных объектов. Затем краденую продукцию вывезли в арендованный склад вблизи одного из поселков Житомирского района. Во время обысков обнаружили почти 60 наименований комплектующих к зенитно-ракетным комплексам, в частности, блоки управления.

Склад. Фото: СБУЗлоумышленникам грозят санкции по статье ч.3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогание военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного имущества, а также завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) ККУ.

Источник: Ракурс


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