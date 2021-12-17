https://racurs.ua/n164566-tonny-kradenogo-oborudovaniya-dlya-raket-pvo-nashli-na-sklade-pod-jitomirom-foto.html

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В Житомире контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила масштабные хищения приборов и запчастей к зенитно-ракетному вооружению.

Именно эти комплексы обеспечивают противовоздушную оборону государства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители нашли подпольный склад, где злоумышленники хранили похищенную продукцию. Во время осмотра было найдено несколько тонн комплектующих. По оценкам специалистов, стоимость изъятых военных товаров составляет десятки миллионов гривен.

Участники схемы присвоили комплектующие во время их ремонта на одном из оборонных объектов. Затем краденую продукцию вывезли в арендованный склад вблизи одного из поселков Житомирского района. Во время обысков обнаружили почти 60 наименований комплектующих к зенитно-ракетным комплексам, в частности, блоки управления.

Злоумышленникам грозят санкции по статье ч.3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогание военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного имущества, а также завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) ККУ.