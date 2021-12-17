В Беларуси заявили, что к ним за убежищем обратился солдат из Польши, фото: Ксения Лебедева

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Ракурс

Белорусская пограничная служба заявила, что беглый польский солдат обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в Беларуси.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что военного задержали белорусские пограничники вчера, 16 декабря, в 17.50 на участке пограничного заставы Тушемля Гродненской пограничной группы.

В связи с несогласием с политикой Польши по поводу миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политическое убежище в Республике Беларусь, — говорится в заявлении.

Задержанный — Эмиль Чечко, 1996 года, военнослужащий 11-го Мазурского артиллерийского полка Поморской механизированной дивизии, части которой были переброшены на охрану границы Беларуси с Польшей, утверждают в ведомстве.

Пресс-служба Поморской дивизии уже сообщила, что один из солдат покинул свой пост днем 16 декабря. С момента его исчезновения идет поисковая операция, в которой участвуют солдаты и работники служб, расположенные вблизи польско-белорусской границы.

В пресс-службе дивизии отметили, что пока не могут подтвердить информацию о бегстве солдата в Беларусь.

По информации польских СМИ, солдат оставил свой пистолет в части и затем перешел на белорусскую сторону, где был задержан в пограничной полосе. Отмечается, что сослуживцы характеризуют беглеца как «проблемного».

Сотрудница телеканала «Беларусь 1» Ксения Лебедева в своем Telegram-канале уже опубликовала фото мужчины в польской военной форме и анонсировала «эксклюзивное» интервью с ним.