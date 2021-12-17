У Білорусі заявили, що до них за притулком звернувся солдат з Польщі, фото: Ксения Лебєдєва

https://racurs.ua/ua/n164565-polskyy-soldat-vtik-do-bilorusi-za-politprytulkom-stverdjuut-u-lukashenka.html

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Білоруська прикордонна служба заявила, що польський солдат-утікач звернувся з проханням про надання політичного притулку в Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі відомства.

Зазначається, що військового затримали білоруські прикордонники вчора, 16 грудня, о 17.50 на ділянці прикордонної застави Тушемля Гродненської прикордонної групи.

У зв’язку з незгодою з політикою Польщі щодо міграційної кризи та практикою негуманного поводження з біженцями військовослужбовець попросив політичного притулку в Республіці Білорусь, — йдеться у заяві.

Затриманий — Еміль Чечко, 1996 року народження, військовослужбовець 11-го Мазурського артилерійського полку Поморської механізованої дивізії, частини якої були перекинуті на охорону кордону Білорусі з Польщею, стверджують у відомстві.

Прес-служба Поморської дивізії вже повідомила, що один із солдатів залишив свій пост вдень 16 грудня. З моменту його зникнення триває пошукова операція, в якій беруть участь солдати та працівники служб, що розташовані поблизу польсько-білоруського кордону.

У прес-службі дивізії зазначили, що наразі не можуть підтвердити інформацію про втечу солдата до Білорусі.

За інформацією польських ЗМІ, солдат залишив свій пістолет у частині і згодом перейшов на білоруську сторону, де був затриманий у прикордонній смузі. Зазначається, що товариші по службі характеризують втікача як «проблемного».

Співробітниця телеканалу «Білорусь 1» Ксенія Лебєдєва у своєму Telegram-каналі вже опублікувала фото чоловіка у польській військовій формі й анонсувала «ексклюзивне» інтерв’ю з ним.