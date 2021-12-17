Ломаченко отстранили от бокса – что произошло. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n164567-lomachenko-otstranili-ot-boksa-chto-proizoshlo.html

Ракурс

Василия Ломаченко, украинского боксера, отстранили от спорта на неопределенный срок.

Недавно украинец победил Ричарда Комми в поединке за чемпионский титул WBO Inter-Continental в легком весе. Решение об отстранении приняла Комиссия по делам спорта штата Нью-Йорк.

Причин отстранения Ломаченко в комиссии пока не озвучили. Скорее всего, украинский боксер будет восстанавливаться после победы. Интересно, что Комми также временно отстранен от бокса.

Отстранение боксера после боя — обычная практика, если он побывал в нокдауне или был нокаутирован. Спортсмен должен поберечь здоровье какое-то время.

Напомним, экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко и бывший чемпион в легком весе Ричард Комми в ночь на 12 декабря провели на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке бой за вакантный пояс WBO Inter-Continental в легком весе. В результате победу единогласным решением судей одержал Ломаченко.

Бой украинского боксера не прошел без скандала — Ломаченко после победы появился на ринге с красно-желтым флагом родного Аккермана (Белогород-Днестровского), хотя среди боксеров существует традиция выходить на ринг с флагом родной страны.