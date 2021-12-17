Зеленський. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164569-tysyacha-zelenskogo-ukrayinci-poklaly-sayty-knyjkovyh-magazyniv.html

Ракурс

«Тисяча Зеленського», яку почали виплачувати українцям, призвела до збоїв у книжкових інтернет-магазинах.

Учора, 16 грудня, періодично не завантажувалися сайти двох найбільших книгарень — «Yakaboo» та «Є". Сьогодні вони працюють у звичайному режимі, але сторінки завантажуються трохи повільніше, ніж зазвичай. Про це розповів директор із розвитку «Книгарня «Є" Андрій Домаранський.

За його словами, зрезонували традиційний передноворічний ажіотаж та виплати тисячі гривень від держави, тому інтернет-магазини цілком закономірно зіштовхнулися зі шквалом замовлень. Наскільки побільшало відвідувачів сайту «Є", він не уточнив, пославшись на комерційну таємницю.

Піарниця «Видавництва Старого Льва"Оксана Зьобро розповіла, що видавництво запустило безкоштовну доставку «Новою поштою» і знижки залежно від обсягу замовлення.

Вчорашній виторг онлайн-магазину «Видавництва Старого Льва» — удвічі більше, ніж середньостатистичний у цей період. І це пов’язано саме з тим, що відбулося перше нарахування «тисячі». Цінно, що серед різних опцій, куди витратити ці кошти, люди обирають книги і, зокрема, нашого видавництва, — каже Зьобро.

Сайт «Yakaboo» також зіштовхнувся з перебоями в роботі через підвищену активність власників «тисячі». Останній пост в Instagram цієї книгарні — інструкція, як отримати 1000 грн за вакцинацію та витратити її у їхньому магазині. Зараз під ним понад сотню коментарів. Багато читачів уже встигли зробити покупки та задоволені тим, що придбали подарунки до новорічних свят. Деякі пишуть, що поки формували замовлення — деякі книги зникли з наявності. Деякі скаржаться, що сьогодні та вчора не могли потрапити на сайт.

Monobank та «Альфа-банк» розпочали перші виплати «ковідної тисячі» за програмою «єПідтримка». «Програма «єПідтримка» запрацювала в тестовому режимі. Вчора тисячі людей отримали виплати. Ці кошти можна витратити на книги, театри, кіно, концерти, музеї, спортзал, внутрішні авіаперельоти або подорожі Укрзалізницею.

Як повідомили у Monobank, близько півмільйона клієнтів, які подали заявки на тестування виплат у «Дії», отримають гроші вже 17 грудня. З 20−21 грудня, після закінчення тестування виплат у «Дії», кошти будуть зараховувати миттєво після схвалення заявки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тисячу за вакцинацію зможуть отримати українці, які щепилися від коронавірусу. Урядова програма стартує 19 грудня. Гроші можна буде витратити й на купівлю книг.