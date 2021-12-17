Люди, які хворіють на COVID-19 після щеплення, отримують «суперімунітет»

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n164570-ludy-yaki-hvoriut-na-covid-19-pislya-scheplennya-otrymuut-superimunitet.html

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Стійка імунна відповідь проти дельта-варіанту коронавірусу виникає в результаті інфікування щепленого проривною інфекцією (хворобою, спричиненою вірусом, бактерією або іншим мікроорганізмом, що виникла після вакцинації від цієї конкретної інфекції).

Імунна відповідь, ймовірно, також буде високоефективною і проти інших варіантів коронавірусу SARS-CoV-2, який продовжує мутувати. Про це свідчать результати дослідження американських учених, повідомляє видання MedicalXpress.

Зазначається, що це дослідження стало першим, в якому використовувалися живі варіанти SARS-CoV-2 для вимірювання перехресної нейтралізації сироватки крові у випадках «прориву».

Учені дослідили зразки, взяті у 52 співробітників Орегонського університету здоров’я і науки (США), які були щеплені препаратом Pfizer. В ході дослідження виявилося, що 26 осіб мали легкі проривні інфекції після вакцинації. Серед цих випадків;

10 були пов’язані з висококонтагіозним дельта-варіантом;

дев’ять були пов’язані з іншими, ніж «дельта» встановленими варіантами коронавірусу;

сім були пов’язані з невідомими варіантами коронавірусу.

Після цього учені виміряли імунну відповідь на живий вірус, на який впливала кров, взята у людей з інфекційними захворюваннями, і порівняли її з імунною відповіддю контрольної групи.

Виявилося, що випадки з проривною інфекцією генерували більше антитіл на початковому рівні і ці антитіла значно краще нейтралізували живий вірус.

Таким чином, інфікування після вакцинації призводить до посилення імунної відповіді на наступні контакти навіть з новими варіантами коронавірусу.

Ви не можете отримати кращу імунну відповідь, ніж це, — наголошують дослідники. — Наше дослідження показує, що люди, які були вакциновані, а потім піддалися проникненню інфекції, мають суперімунітет.

Джерело: MedicalXpress