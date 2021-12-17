Фракция «Голос» сменила руководителя в Раде

Ярослав Железняк больше не является главой фракции «Голос», фото: «Рубрика»

https://racurs.ua/n164572-frakciya-golos-smenila-rukovoditelya-v-rade.html

Ракурс

Во фракции «Голос» сегодня, 17 декабря, сменился руководитель фракции.

Уведомление об этом во время сегодняшнего заседания Верховной Рады зачитал первый заместитель главы парламента Александр Корниенко.

Таким образом, вместо Ярослава Железняка новым главой фракции стала Александра Устинова, а должность заместителя главы, которую занимал Роман Костенко, займет Юлия Клименко.

Сообщаю об избрании народного депутата Украины Устиновой Александре Юрьевне на должность главы депутатской фракции политической партии «Голос» в Верховной Раде Украины IX созыва. Заместителем главы депутатской фракции политической партии «Голос» избрана Клименко Юлия Леонидовна, — объявил Корниенко перед закрытием внеочередного заседания парламента.

Стоит отметить, что для главы политической партии «Голос» Киры Рудык эта новость стала сюрпризом.

Когда Корниенко объявил о смене руководства фракции, она подошла к нему, чтобы убедиться в том, что было написано в документе, который он зачитал. Корниенко объявил решение и сказал, что поговорит с ним после закрытия внеочередного заседания.

Летом в «Голосе» произошел раскол — большинство депутатов объявили о создании депутатской группы «Справедливость» из-за несогласия с действиями Рудык и заявили, что 11 голосами уволили главу фракции — близкого соратника Рудык Железняка. Впоследствии Железняк сообщил, что парламентский комитет по регламенту решил, что он остается действующим главой фракции.