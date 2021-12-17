Другу нитку «Північного потоку-2» почали заповнювати газом – подробиці. Фото: Голос України

https://racurs.ua/ua/n164574-drugu-nytku-pivnichnogo-potoku-2-pochaly-zapovnuvaty-gazom-podrobyci.html

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«Північний потік-2», російський газогін, готують до початку експлуатації. Почалася процедура заповнення газом другої нитки трубопроводу.

Як і в ситуації з першою ниткою, друга поступово наповнюватиметься газом, щоб досягти необхідного рівня обсягу та тиску. Про це у п’ятницю, 17 грудня, повідомив оператор проекту Nord Stream 2 AG.

Раніше по другій нитці успішно завершили пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газогону. Про наступні технічні кроки Nord Stream 2 повідомить додатково. Першу нитку «Північного потоку-2» заповнили технічним газом та підготували до роботи у жовтні.

Як відомо, газогін «Північний потік-2» Росія будує в обхід України. Якщо його запустять, газ ітиме в Європу через Балтійське море, а не через українські труби. Це призведе до економічних збитків, а також низки політичних загроз.

Трубопровід будують з 2018 року у водах Балтійського моря російський «Газпром», німецькі компанії Uniper та Wintershall, OMV з Австрії, Engie з Франції та Royal Dutch Shell зі штаб-квартирою в Нідерландах. Вартість проекту — понад 11,5 млрд дол.

Оскільки газ — це політичне питання, то й наслідки будуть не лише фінансові. Уряди України та Польщі впевнені, що в новому газогоні немає потреби, адже наявні мережі між Росією та Євросоюзом завантажені газом не більш як на половину.

Для українців «Північний потік-2» і відмова Росії від транспортування газу через Україну означатимуть вищі цифри в платіжках за комунальні послуги. Також поставки без залучення України дозволять Путіну тиснути на керівництво європейських країн у своїх інтересах, шантажуючи перебоями в постачанні палива.

Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну не мине без наслідків для країни-агресора. Європейський парламент закликає ввести жорсткі санкції проти Росії в разі нападу. Зокрема, пропонується замороження «Північного потоку-2», незалежно від того, чи відповідає він європейському законодавству.