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Ракурс

Россия требует от НАТО «отойти на позиции 1997 года» — ультиматум МИД РФ

17 дек 2021, 15:35
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Вступление Украины в НАТО не нравится Российской Федерации — РФ требует от НАТО гарантировать нерасширение Альянса.

Проекты документов обнародовало Министерство иностранных дел (МИД) России 17 декабря.

В частности, РФ выдвинула следующие условия:

  • исключение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к нему Украины;
  • не размещать дополнительные войска за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, когда к НАТО присоединились страны Восточной Европы, кроме «исключительных случаев»;
  • отказ НАТО от «любой военной деятельности» в Украине, Восточной Европе, Центральной Азии и на Закавказье;
  • стороны не развертывают ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они смогут поражать территорию другой стороны;
  • стороны не проводят учений и других действий с численностью более чем бригада в согласованной пограничной полосе и обмениваются информацией о военных учениях;
  • стороны «не рассматривают друг друга как противников» и не создают условий, которые могут быть «расценены как угроза».

Москва настаивает на отводе всей военной инфраструктуры НАТО на позиции 1997 года, то есть на возвращение в состояние, которое существовало на момент заключения Основного акта Россия-НАТО. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Мне нужно было взять карты, чтобы отметить флажками и кружками все те объекты, которые появились вблизи наших границ за все последние годы, и стрелками нарисовать, где летает, на каких самолетах, и какие корабли проходят, — заявил он.


По словам заместителя министра, «наша позиция в том, что нужно все это убрать и вернуться к позициям 1997 года».

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время среди 30 государств Североатлантического альянса нет объединенной позиции по вступлению Украины в НАТО.

Источник: Ракурс


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