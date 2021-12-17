https://racurs.ua/n164576-rossiya-trebuet-ot-nato-otoyti-na-pozicii-1997-goda-ultimatum-mid-rf.html

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Вступление Украины в НАТО не нравится Российской Федерации — РФ требует от НАТО гарантировать нерасширение Альянса.

Проекты документов обнародовало Министерство иностранных дел (МИД) России 17 декабря.

В частности, РФ выдвинула следующие условия:

исключение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к нему Украины;

не размещать дополнительные войска за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, когда к НАТО присоединились страны Восточной Европы, кроме «исключительных случаев»;

отказ НАТО от «любой военной деятельности» в Украине, Восточной Европе, Центральной Азии и на Закавказье;

стороны не развертывают ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они смогут поражать территорию другой стороны;

стороны не проводят учений и других действий с численностью более чем бригада в согласованной пограничной полосе и обмениваются информацией о военных учениях;

стороны «не рассматривают друг друга как противников» и не создают условий, которые могут быть «расценены как угроза».

Москва настаивает на отводе всей военной инфраструктуры НАТО на позиции 1997 года, то есть на возвращение в состояние, которое существовало на момент заключения Основного акта Россия-НАТО. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Мне нужно было взять карты, чтобы отметить флажками и кружками все те объекты, которые появились вблизи наших границ за все последние годы, и стрелками нарисовать, где летает, на каких самолетах, и какие корабли проходят, — заявил он.



По словам заместителя министра, «наша позиция в том, что нужно все это убрать и вернуться к позициям 1997 года».

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время среди 30 государств Североатлантического альянса нет объединенной позиции по вступлению Украины в НАТО.