Бойко. Фото:istock

https://racurs.ua/n164583-frakciya-opzj-gotova-sdat-mandaty-radi-dosrochnyh-vyborov-video.html

Ракурс

«Оппозиционная платформа — За жизнь», фракция в парламенте, готова сдать мандаты ради проведения досрочных выборов.

Такое заявление с трибуны сделал глава ОПЗЖ Юрий Бойко. Об этом стало известно из трансляции заседания.

Он подчеркнул, что их фракция готова сложить свои мандаты, чтобы лишить парламент конституционного большинства для работы ВР (300 нардепов) и запустить процесс досрочных выборов.

Отметим, что сейчас во фракцию ОПЗЖ входят 44 нардепа, в «Слуге народа» — 242, ЕС — 27, «Батькивщина» — 25, «За будущее» — 21, «Голос» и «Доверие» 2 нардепа.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Раде провалилось внеочередное заседание Верховной Рады, на котором народные депутаты должны были рассмотреть законопроект об отсрочке применения кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций) № 6376.

В зал пришло очень мало нардепов — это были преимущественно представители оппозиционных партий. Из фракции «Слуга народа» за включение вопроса в повестку дня проголосовали только 36 нардепов, ни одного — из «Голоса».