Во фракции «Голос» сегодня, 17 декабря, сменилось руководство, фото: UNM

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Решение об изменении руководство парламентской фракции «Голос» было принято на основании определения Окружного админсуда Киева (ОАСК) в обеспечение иска 11 членов фракции против девяти других в признании недействительным положение о фракции.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на решение суда.

Действующее положение фракции «Голос» предусматривает, что для смены руководства требуется две трети голосов и это обжаловала одна из частей «Голоса», суд вынес решение в обеспечение этого иска, и на основании этого было объявлено об изменении, — отметил Гончаренко.

По словам нардепа Ярослава Железняка, которого сегодня отстранили от должности руководителя «Голоса» после того, как первый вице-спикер Александр Корниенко зачитал соответствующее решение, иск об остановке положения о фракции был подан в ОАСК только за два часа до этого и моментально было получено соответствующее решение суда.

Вице-спикер Корниенко так тянул внеочередное заседание, что пришлось дважды объявлять перерыв… и потом без наличия каких-либо документов пошел на нарушение законов и объявил о назначении ручных депутатов Ермака на должность главы и зама нашей фракции, — заявил Железняк в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале. — На вопрос как таковой вообще возможно: ответов естественно мы не получили.

Железняк в этой ситуации видит попытку главы Офиса президента Андрея Ермака «отомстить» фракции «Голос» за ее роль в освещении последних скандалов, связанных с властями, и противодействие снятию уже бывшего спикера Дмитрия Разумкова с должности.

Что ж, будем давать бой, — резюмировал Железняк. — Ну и притянем к ответственности всех беспредельщиков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще в апреле подал в Раду в качестве неотложного законопроект о ликвидации ОАСК, известного своими резонансными решениями и коррупционными скандалами.