У фракції «Голос» сьогодні, 17 грудня, змінилося керівництво, фото: UNM

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Рішення про зміну керівництво парламентської фракції «Голос» було прийняте на підставі ухвали Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) в забезпечення позову 11 членів фракції проти дев’яти інших у визнанні нечинним положення про фракцію.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на відповідне рішення суду.

Чинне положення фракції «Голос» передбачає, що для зміни керівництва потрібно дві третини голосів і це оскаржила одна з частин «Голосу», суд виніс ухвалу у забезпечення цього позову, і на підставі цього було оголошено про зміну, — зазначив Гончаренко.

За словами нардепа Ярослава Железняка, якого сьогодні усунули з посади керівника «Голосу» після того, як перший віце-спікер Олександр Корнієнко зачитав відповідне рішення, позов про зупинку положення про фракцію був поданий до ОАСК лише за дві години до цього і моментально було отримане відповідне рішення суду.

Віце-спікер Корнієнко так тягнув позачергове засідання, що довелося двічі оголошувати перерву… і потім без наявності будь-яких документів пішов на порушення законів і оголосив про призначення ручних депутатів Єрмака на посаду голови та заступника нашої фракції. — заявив Железняк в повідомленні, опублікованому в його Telegram-каналі. — На питання як таке взагалі можливе: відповідей природно ми не отримали.

Железняк в цій ситуації вбачає намагання очільника Офісу президента Андрія Єрмака «помститися» фракції «Голос» за її роль у висвітленні останніх скандалів, пов’язаних з владою, та протидію зняттю вже колишнього спікера Дмитра Разумкова з посади.

Що ж, даватимемо бій, — резюмував Железняк. — Ну і притягнемо до відповідальності всіх «безпредєльщиків».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще в квітні подав до Ради як невідкладний законопроект щодо ліквідації ОАСК, відомого своїми резонансними рішеннями та корупційними скандалами.