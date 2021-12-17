Приговор суда получила женщина, продававшая в сексуальное рабство 15-летнюю дочь

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В Хмельницком к шести годам заключения приговорили женщину, которая пыталась продать 15-летнюю дочь в сексуальное рабство.

44-летняя злоумышленница была готова продать ребенка за 20 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой области.

Девочка-подросток должна была оказывать интимные услуги в заведении разврата в одном из курортных регионов, но мать это никоим образом не смущало.

Полицейские ранее уже привлекали женщину к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка.

Кроме того, сама злоумышленница имеет широкий круг тесных связей с представителями криминального мира.

Женщину задержали еще в июне 2019 года, после чего суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Судья признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Теперь она проведет шесть лет за решеткой.