Российская армия. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n164581-rf-agressor-ne-posrednik-ssha-o-reshenii-suda-o-rossiyanah-na-donbasse.html

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Посольство США в Украине прокомментировало решение Кировского райсуда в Ростове-на-Дону РФ о наличии российских кадровых военнослужащих на Донбассе.

Американские дипломаты подчеркнули, что российский суд подтвердил то, что все знают, признав присутствие Вооруженных сил Российской Федерации на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом 17 декабря посольство США сообщило в Twitter.

Российский суд подтвердил то, что мы все знаем — российские войска размещены в Украине. Россия является агрессором, а не посредником, — говорится в заявлении.



Напомним, 16 декабря Кировский районный суд Ростова-на-Дону де-юре признал присутствие российского оккупационного военного контингента на территории группировок Луганской народной республики и Донецкой народной республики.

После приговора пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что появление в приговоре суда тезисы о поставках продуктов российским военным в ОРДЛО является «ошибкой составителей текста». Также он добавил, что на контролируемой террористическими организациями ЛНР и ДНР территории якобы нет никаких Вооруженных сил России.