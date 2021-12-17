Стефанчук пообещал мобильное приложение Рады и тексты законов на английском

Стефанчук. Фото: УП

https://racurs.ua/n164580-stefanchuk-poobeschal-mobilnoe-prilojenie-rady-i-angloyazychnye-teksty-zakonov.html

Ракурс

Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады, рассказал о планах на следующий год.

Он заявил, что парламент планирует обновить регламент и внедрить ряд изменений. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

Так, среди новаций в новом году Стефанчук назвал:

публикацию законов на английском языке;

создание собственного мобильного приложения.

Уже с 1 января на сайте ВР появится более 180 законопроектов, переведенных на английский язык. Такое нововведение появится для инвесторов, которые планируют заходить в Украину. Так они смогут получать аутентичные, официальные версии основных законов, которые сильнее всего влияют на инвестиционный статус Украины.

Кроме того, в следующем году планируют обновить сайт Верховной Рады и создать мобильное приложение, чтобы украинцы могли узнавать о деятельности Рады в удобном формате. Также идет обновление парламентского телеканала «Рада».

В частности, Рада планирует в следующем году реформировать градостроительство и СБУ, заняться пенсионной реформой, ввести экономический паспорт украинца, принять изменения в Конституцию в части децентрализации и утвердить антикоррупционную стратегию.

Напомним, ранее мы сообщали, что телеканал «Рада» перезапустят — с 15 декабря вещатель выходит в эфир в обновленном формате и в новой студии. На обновленном канале «Рада» будут работать бывшие ведущие подсанкционных каналов Виктора Медведчука «112 Украина» и ZIK.