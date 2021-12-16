Порошенко эффектно сорвал прямой эфир телеканала "Рада", скиншот видео

https://racurs.ua/n164495-poroshenko-effektno-sorval-pryamoy-efir-telekanala-rada-video.html

Ракурс

Петр Порошенко 16 декабря ворвался в прямой эфир обновленного телеканала «Рада» и устроил допрос ведущим и нардепу СН Данилу Гетманцеву.

Пятый президент Украины неожиданно посетил студию, которая размещена в здании Верховной Рады. На тот момент там выступал нардеп от «Слуги народа» и глава налогового комитета Гетманцев.

Порошенко поинтересовался у него и ведущих: «За чьи деньги пир?». Он заявил, что финансирование канала происходит за счет налогоплательщиков Украины. Порошенко заявил, что средства на финансирование канала потратили вне системы Prozorro.

Ведущая и Гетманцев пригласили его в эфир, однако политик заявил, что канал препятствует прохождению нардепов и представителей СМИ на втором этаже парламента.

Экс-президент добавил, что средства потрачены без системы Prozorro. Его пытался перебить Гетманцев, напоминая о связанных с «Евросолидарностью» телеканалах.

Ведущая принесла Порошенко микрофон, однако он по окончании своей речи отказался и вышел из эфира.

«Ракурс» сообщал, что парламентский обновленный телеканал «Рада» запустили 15 декабря в тестовом режиме и журналисты уже успели заметить, что там работают бывшие сотрудники телеканалов «112 Украина» и ZIK, попавших под санкции.

Профильные издания также рассказали, что менеджеры, которые перезапускают канал, близки к структурам Виктора Медведчука.