Провал в Киеве, фото: КГГА

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В Киеве на бульваре Шевченко во второй раз за пять дней образовался провал.

Причиной аварии стало повреждение 65-летнего трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что при обследовании бульвара бригада «Киевводоканала» обнаружила провал на проезжей части размером 1,5 м на 1,5 м и глубиной 1,3 м. Он расположен между первой и второй полосами, ближе к Бессарабской площади.

В связи с этим движение на бульваре в направлении Бессарабской площади ограничено — открыта только одна из трех полос. Специалисты «Киевводоканал» заменят часть трубопровода, чтобы предотвратить дальнейшие аварии. В зависимости от масштабов работ возможно полное перекрытие проезда.

Повреждение возникло на чугунном трубопроводе диаметром 150 мм, который был построен еще в 1956 году, поэтому причиной аварии является износ водопроводной сети и большая нагрузка на нее, — отмечают в КГГА.

Первый провал на этом месте образовался вечером 12 декабря — тогда асфальтное покрытие было восстановлено спустя несколько часов.