Провал у Києві, фото: КМДА

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У Києві на бульварі Шевченка вдруге за п’ять днів утворився провал.

Причиною аварії стало пошкодження 65-річного трубопроводу. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зазначається, що під час обстеження бульвару бригада «Київводоканалу» виявила провал на проїжджій частині розміром 1,5 м на 1,5 м та глибиною 1,3 м. Він розташований між першою та другою смугами, ближче до Бессарабської площі.

У зв’язку з цим рух на бульварі в напрямку Бессарабської площі обмежено — відкрита тільки одна з трьох смуг. Фахівці «Київводоканал» замінять частину трубопроводу, щоб унеможливити подальші аварії. Залежно від масштабів робіт можливе повне перекриття проїзду.

Пошкодження виникло на чавунному трубопроводі діаметром 150 мм, який був побудований ще в 1956 році, тож причиною аварії є зношеність водопровідної мережі та велике навантаження на неї, — зазначають у КМДА.

Перший провал на цьому місці утворився ввечері 12 грудня — тоді асфальтне покриття відновили за кілька годин.