Телеканал “Рада” перезапускає пов’язаний з РФ і Медведчуком медійник — канал “Рада”

https://racurs.ua/ua/n164493-telekanal-rada-perezapuskaie-pov-yazanyy-z-rf-i-medvedchukom-mediynyk-eks-nardep.html

Ракурс

Скандал з перезапуском держтелеканалу «Рада», який запрацював 15 грудня з кількох студій, одна з яких розташована у Кабінеті міністрів, а інша — у фойє парламенту, триває й сьогодні. Депутати та медійники продовжують сперечатися щодо контенту державного каналу, покликаного, згідно законодавства, висвітлювати роботу Верховної Ради.

Каналом керує людина, яка запускала канали Медведчука (Олексій Семенов), а соратник Медведчука, голова комітету Ради із свободи слова та власник «Першого незалежного"/Ukrlive Нестор Шуфрич узяв слово, аби нагадати депутатці від партії Петра Порошенка (Ірині Геращенко — ред.), що Семенов запускав і «Прямий» канал, — пише «Детектор медіа».

Це моніторинг оновленого телеканалу Рада. Головна задача якого — висвітлення діяльності роботи парламенту. Вчора був комітетських день. Ви бачите висвітлення роботи комітетів? І я теж НІ. Зате багато уряду і президента, — написала нардеп від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко у Фейсбук.

За її словами, 15 грудня було відмовлено в трансляції брифінгу кількох опозиційних депутатів. Нардеп запевняє, що з телеефіру зникла уся «соціальна реклама про військових, усиновлення дітей».

Заяву Геращенко щодо оновлення державного телеканалу «Рада» розкритикував екс-нардеп Сергій Лещенко.

Ірина Геращенко, яка зараз представляє Порошенка, викривала перезапуск каналу Рада. Вона заявила, що перезапуском займається пов’язаний з Медведчуком Олексій Семенов. По-перше, Геращенко як колишня співробітниця медіа-холдингу Медведчука не повинна соромитися Семенова. А по-друге, саме Семенов створив для Порошенка канал «Прямий» на місці вкраденого у Володимира Костеріна «Тоніса». Саме Семенов ходив від штабу Порошенка на переговори щодо проведення дебатів із Зеленським на стадіоні. І після поразки на виборах у 2019 році саме президент Порошенко останніми днями правління дав громадянство України росіянину Семенову, — написав у Телеграм Лещенко.

Семенов — менеджер інформаційних каналів, який взяв працювати в оновлену Раду екс-ведучих з каналів Медведчука та каналів, що належать олігархам («112», «24», «Інтер»). Також на «Раді» з’явився колишній співведучий «Права на владу» на «1+1» Сергій Іванов і Володимир Петров, політтехнолог і засновник каналу «Ісландія», який розробляє дискредитаційні кампанії. За президентства Зеленського Петров, як пише «Детектор медіа», неформально співпрацював із Офісом президента.

Нагадаємо, напередодні запуску оновленого каналу з’явився скандальний відеоролик, від якого офіційно відхрестилася «Рада». Сам телеканал є власником ліцензії та грошей із бюджету, які виплачуватимуться приватному продакшену за зйомки основної частини контенту.

Автори ролика фактично вказали, що перезапуск «Ради» — частина політтехнологічної медіавійни, яку веде офіс Володимира Зеленського проти інших політиків та олігархів. Під «опозицією», як вказує «Детектор медіа», передусім йдеться про «Європейську солідарність», оскільки представники проросійської ОПЗЖ висловилися щодо змін на каналі «Рада» позитивно. Віце-спікер Олена Кондратюк від «Батьківщини» пообіцяла пильно стежити за збалансованим висвітленням роботи парламенту на каналі. Сьогодні вона заявила, що з нею не погоджували оновлений формат «Ради».

Перший віце-спікер парламенту, партієць «Слуги народу» Олександр Корнієнко повідомив, що «Рада» висвітлюватиме важливі події уряду та Офісу президента. Проте передбачені законом обов’язкові завдання парламентського телеканалу стосуються лише висвітлення роботи Ради. Окрім цього, представники монобільшості заявили, що як найчисельніша фракція вони мають право бути представленими в ефірі більше за інші фракції.