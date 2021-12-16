Осередок ІДІЛ знешкодила СБУ в Києві. Фото: Служба безпеки України

https://racurs.ua/ua/n164492-oseredok-idil-zneshkodyla-sbu-v-kyievi-sered-terorystiv-buly-rosiyany.html

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Діяльність осередку терористичної організації ІДІЛ припинила СБУ в Києві.

Керівником угруповання був один із лідерів міжнародного угруповання, якого українські правоохоронці затримали і екстрадували до Грузії у травні 2020 року. До складу осередку входило 12 осіб. П’ятеро з них — громадяни Російської Федерації, які перебувають у розшуку за злочини у різних країнах світу. Зловмисники діяли в різних районах Києва, щоб замаскувати своє незаконне перебування в місті. Про це 16 грудня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Виявилося, що зловмисники причетні до фінансування терористичної діяльності бойовиків «Ісламської держави» на території Близького Сходу. Задокументовано їхнє листування з сирійськими бойовиками.

Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями перебування зловмисників і виявили зброю та набої до неї, підроблені документи та засоби зв’язку. Всі вилучені предмети направили на експертизу. Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у вересні Служба безпеки України затримала в Одеській області терориста «Ісламської держави». Підозрюваний є вихідцем із Центральної Азії та входить до складу міжнародної терористичної організації.