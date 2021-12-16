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Ракурс
ИГИЛ обезвредила СБУ в Киеве. Фото: Служба безопасности Украины

Террористов ИГИЛ обезвредила СБУ в Киеве — среди них были россияне

16 дек 2021, 10:56
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Деятельность ячейки террористической организации ИГИЛ прекратила СБУ в Киеве.

Руководителем группировки был один из лидеров международной группировки, которого украинские правоохранители задержали и экстрадировали в Грузию в мае 2020 года. В состав ячейки входило 12 человек. Пятеро из них — граждане Российской Федерации, находящиеся в розыске за преступления в разных странах мира. Злоумышленники действовали в разных районах Киева, чтобы замаскировать свое незаконное пребывание в городе. Об этом 16 декабря сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оказалось, что злоумышленники причастны к финансированию террористической деятельности боевиков «Исламского государства» на территории Ближнего Востока. Задокументирована их переписка с сирийскими боевиками.

Правоохранители провели 11 обысков по местам пребывания злоумышленников и обнаружили оружие и патроны к нему, поддельные документы и средства связи. Все изъятые предметы направили на экспертизу. Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Ячейку ИГИЛ обезвредила СБУ в Киеве. Фото: Служба безопасности Украины

Ячейку ИГИЛ обезвредила СБУ в Киеве. Фото: Служба безопасности Украины


Ячейку ИГИЛ обезвредила СБУ в Киеве. Фото: Служба безопасности Украины

Напомним, в сентябре Служба безопасности Украины задержала в Одесской области террориста «Исламского государства». Подозреваемый является выходцем из Центральной Азии и входит в состав международной террористической организации.

Источник: Ракурс


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