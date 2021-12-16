Телеканал «Рада» перезапускает связанный с РФ и Медведчуком медийщик - экс-нардеп

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Скандал с перезапуском гостелеканала «Рада», который заработал 15 декабря из нескольких студий, одна из которых расположена в Кабинете министров, а другая — в фойе парламента, продолжается и сегодня. Депутаты и медийщики спорят о контенте государственного канала, призванного, согласно законодательству, освещать работу Верховной Рады.

Каналом управляет человек, который запускал каналы Медведчука (Алексей Семенов), а соратник Медведчука, председатель комитета Рады по свободе слова и владелец «Первого независимого"/Ukrlive Нестор Шуфрич взял слово, чтобы напомнить депутату от партии Петра Порошенко (Ирине Геращенко — ред.), что Семенов запускал и «Прямой» канал, — пишет «Детектор медиа».

Это мониторинг обновленного телеканала «Рада». Главная задача которого — освещение деятельности работы парламента. Вчера был комитетский день. Вы видите освещение работы комитетов? И я тоже НЕТ. Зато много правительства и президента, — написала нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

По ее словам, 15 декабря было отказано в трансляции брифинга нескольких оппозиционных депутатов. Нардеп уверяет, что из телеэфира исчезла вся «социальная реклама о военных, усыновлении детей».

Заявление Геращенко об обновлении государственного телеканала «Рада» раскритиковал экс-нардеп Сергей Лещенко.

Ирина Геращенко, представляющая сейчас Порошенко, разоблачала перезапуск канала «Рада». Она заявила, что перезапуском занимается связанный с Медведчуком Алексей Семенов. Во-первых, Геращенко как бывшая сотрудница медиа-холдинга Медведчука, не должна стесняться Семенова. А во-вторых, именно Семенов создал для Порошенко канал «Прямой» на месте украденного у Владимира Костерина «Тониса». Именно Семенов ходил от штаба Порошенко на переговоры по поводу проведения дебатов с Зеленским на стадионе. И после поражения на выборах в 2019 году именно президент Порошенко в последние дни правления дал гражданство Украины россиянину Семенову, — написал в Телеграм Лещенко.

Семенов — менеджер информационных каналов, взявший работать в обновленную «Раду» экс-ведущих из каналов Медведчука и принадлежащих олигархам каналов («112», «24», «Интер»). Также на канале «Рада» появился бывший соведущий «Права на власть» на «1+1» Сергей Иванов и Владимир Петров, политтехнолог и основатель канала «Исландия», разрабатывающий дискредитационные кампании. При президентстве Зеленского Петров, как пишет «Детектора медиа», неформально сотрудничал с Офисом президента.

Напомним, накануне запуска обновленного канала появился скандальный видеоролик, от которого официально открестилась «Рада». Сам телеканал является владельцем лицензии и денег из бюджета, которые будут выплачиваться частному продакшену за съемку основной части контента.

Авторы ролика фактически указали, что перезапуск «Рады» — часть политтехнологической медиавойны, которую ведет офис Владимира Зеленского против других политиков и олигархов. Под «оппозицией», как отмечает «Детектор медиа», подразумевается «Европейская солидарность», поскольку представители пророссийской ОПЗЖ положительно высказались об изменении на канале «Рада». Вице-спикер Елена Кондратюк от «Батькивщины» пообещала внимательно следить за сбалансированным освещением работы парламента на канале.

Первый вице-спикер парламента, партиец «Слуги народа» Александр Корниенко сообщил, что «Рада» будет освещать важные события правительства и Офиса президента. Однако предусмотренные законом обязательные задачи парламентского телеканала касаются только освещения работы парламента. Кроме этого, представители монобольшинства заявили, что как самая многочисленная фракция они имеют право быть представлены в эфире больше остальных фракций.