Порошенко зірвав ефір телеканалу "Рада", скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n164495-poroshenko-efektno-zirvav-pryamyy-efir-telekanalu-rada-video.html

Ракурс

Петро Порошенко 16 грудня увірвався до прямого ефіру оновленого телеканалу «Рада» та влаштував допит ведучим і нардепу СН Данилу Гетманцеву.

П’ятий президент України несподіваано завітав до студії, яка розміщена в будівлі Верховної Ради. На той момент там виступав нардеп від «Слуги народу» та голова податкового комітету Гетманцев.

Порошенко поцікавився в нього та ведучих: «За чиї гроші бенкет?». Він заявив, що фінансування каналу відбувається за рахунок платників податків України. Порошенко заявив, що кошти на фінансування каналу витратили поза системою Prozorro.

Ведуча і Гетманцев запросили його долучитися до ефіру, однак політик заявив, що канал перешкоджає проходженню нардепів та представників ЗМІ на другому поверсі парламенту.

Екс-президент додав, що кошти витрачені без системи Prozorro. Його намагався перебити Гетманцев, нагадуючи про повʼязані з «Євросолідарністю» телеканали.

Ведуча принесла Порошенку мікрофон, однак він після закінчення своє промови відмовився і вийшов з ефіру.

«Ракурс» повідомляв, що парламентський оновлений телеканал «Рада» запустили 15 грудня в тестовому режимі і журналісти вже встигли помітити, що там працюють колишні співробітники телеканалів «112 Україна» і ZIK, що потрапили під санкції.

Профільні видання також розповіли, що менеджери, які перезапускали канал, близькі до структур Віктора Медведчука.