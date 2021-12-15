Оновлена «Рада» запуститься з екс-ведучими каналів Медведчука. Фото: istock

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Телеканал «Рада» перезапустять — з 15 грудня мовник виходить в ефір в оновленому форматі та в новій студії.

На оновленому каналі «Рада» працюватимуть колишні ведучі підсанкційних каналів Віктора Медведчука «112 Україна» та ZIK. Про це повідомляє «Детектор медіа».

Згідно з промо-відео про оновлення каналу, серед ведучих мовника колишні ведучі «112 Україна» Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька, колишній ведучий ZIK Назар Довгий, ведучий каналу Live Максим Зборовський, а також Лариса Богданова та Наталія Андрощук.

Оновлене мовлення стартує в режимі телемарафону, а ток-шоу почнуть виробляти пізніше. За неофіційною інформацією, куруватиме продакшн заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За даними ЗМІ, креативним директором мовника стане Олексій Семенов, а шеф-редакторкою — Наталія Яструбенко. Політтехнолог Володимир Петров вестиме свою авторську програму на телеканалі. Вона вийде вже цього тижня у вечірньому праймі. Також авторська програма буде у блогера Сергія Іванова.

Бюджет-2022 передбачає виділення на потреби телеканалу «Рада» 378 млн грн, що є суттєвим збільшенням фінансування мовника.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли , що Петро Порошенко, п’ятий президент України та лідер «Європейської солідарності», не хоче потрапити в список олігархів. Політик продав корпоративні права на телеканали «Прямий» і «5 канал» новому медіа-холдингу «Вільні медіа».

Джерело: Детектор медіа