Канал Ради дав притулок екс-ведучим каналів Медведчука (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n164454-onovlena-rada-zapustytsya-z-eks-veduchymy-kanaliv-medvedchuka-video.htmlРакурс
Телеканал «Рада» перезапустять — з 15 грудня мовник виходить в ефір в оновленому форматі та в новій студії.
На оновленому каналі «Рада» працюватимуть колишні ведучі підсанкційних каналів Віктора Медведчука «112 Україна» та ZIK. Про це повідомляє «Детектор медіа».
Згідно з промо-відео про оновлення каналу, серед ведучих мовника колишні ведучі «112 Україна» Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька, колишній ведучий ZIK Назар Довгий, ведучий каналу Live Максим Зборовський, а також Лариса Богданова та Наталія Андрощук.
Оновлене мовлення стартує в режимі телемарафону, а ток-шоу почнуть виробляти пізніше. За неофіційною інформацією, куруватиме продакшн заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
За даними ЗМІ, креативним директором мовника стане Олексій Семенов, а шеф-редакторкою — Наталія Яструбенко. Політтехнолог Володимир Петров вестиме свою авторську програму на телеканалі. Вона вийде вже цього тижня у вечірньому праймі. Також авторська програма буде у блогера Сергія Іванова.
Джерело: Детектор медіа