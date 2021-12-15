Канал Рады приютил экс-ведущих каналов Медведчука (ВИДЕО)https://racurs.ua/n164454-obnovlennaya-rada-zapustitsya-s-eks-veduschimi-kanalami-medvedchuka-video.htmlРакурс
Телеканал «Рада» перезапустят — с 15 декабря вещатель выходит в эфир в обновленном формате и новой студии.
На обновленном канале «Рада» будут работать бывшие ведущие подсанкционных каналов Виктора Медведчука «112 Украина» и ZIK. Об этом сообщает «Детектор медиа».
Согласно промо-ролику об обновлении канала, среди ведущих вещателя бывшие ведущие «112 Украина» Вадим Колодийчук и Анастасия Красницкая, бывший ведущий ZIK Назар Довгий, ведущий канала Live Максим Зборовский, а также Лариса Богданова и Наталья Андрощук.
Обновленное вещание стартует в режиме телемарафона, а ток-шоу начнут производить позже. По неофициальной информации, продакшн будет курировать заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По данным СМИ, креативным директором вещателя станет Алексей Семенов, а шеф-редактором — Наталья Яструбенко. Политтехнолог Владимир Петров будет вести свою авторскую программу на телеканале. Она выйдет уже на этой неделе в вечернем прайме. Также авторская программа будет у блогера Сергея Иванова.
Бюджет-2022 предусматривает выделение на нужды телеканала «Рада» 378 млн грн, что является существенным увеличением финансирования вещателя.
Источник: Детектор медиа