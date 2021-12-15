Обновленная «Рада» запустится с экс-ведущими каналами Медведчука. Фото: istock

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Телеканал «Рада» перезапустят — с 15 декабря вещатель выходит в эфир в обновленном формате и новой студии.

На обновленном канале «Рада» будут работать бывшие ведущие подсанкционных каналов Виктора Медведчука «112 Украина» и ZIK. Об этом сообщает «Детектор медиа».

Согласно промо-ролику об обновлении канала, среди ведущих вещателя бывшие ведущие «112 Украина» Вадим Колодийчук и Анастасия Красницкая, бывший ведущий ZIK Назар Довгий, ведущий канала Live Максим Зборовский, а также Лариса Богданова и Наталья Андрощук.

Обновленное вещание стартует в режиме телемарафона, а ток-шоу начнут производить позже. По неофициальной информации, продакшн будет курировать заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По данным СМИ, креативным директором вещателя станет Алексей Семенов, а шеф-редактором — Наталья Яструбенко. Политтехнолог Владимир Петров будет вести свою авторскую программу на телеканале. Она выйдет уже на этой неделе в вечернем прайме. Также авторская программа будет у блогера Сергея Иванова.

Бюджет-2022 предусматривает выделение на нужды телеканала «Рада» 378 млн грн, что является существенным увеличением финансирования вещателя.

Напомним, ранее мы сообщали , что Петр Порошенко, пятый президент Украины и лидер «Европейской солидарности», не хочет попасть в список олигархов. Политик продал корпоративные права на телеканалы «Прямой» и «5 канал» новому медиа-холдингу «Свободные медиа».

Источник: Детектор медиа