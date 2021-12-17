Рекордное количество украинцев эмигрировали в 2021 году

https://racurs.ua/n164579-rekordnoe-kolichestvo-ukraincev-emigrirovali-v-2021-godu.html

Ракурс

Эмиграция украинцев за границу продолжается — только за 10 месяцев 2021 года более 600 тыс. украинцев уехали и не вернулись.

Это самый большой показатель за последние 11 лет. Об этом сообщает портал Opendatabot в Facebook.

В целом с 2011 по 2020 год в страну не вернулись 2,6 млн граждан. В первой половине десятых Украина ежегодно теряла около полумиллиона человек. После 2014 года ежегодное количество эмигрантов заметно снизилось, однако украинцы уезжали тысячами.

Единственный год с положительным сальдо, когда количество прибывших превысило количество людей, которые выехали— 2020, во время вспышки коронавируса. В первый год пандемии украинцев, вернувшихся домой, было на 80 тыс. больше, чем выехавших.

Судя по показателям 2021 года можно ожидать, что если в ноябре-декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3.3 млн человек, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что работники из Украины смогут работать в 15 новых странах. Министерство иностранных дел ведет активные переговоры по заключению соглашений о трудовой миграции с рядом стран Европы, Азии и Персидского залива.