Рекордна кількість українців емігрували у 2021 році

https://racurs.ua/ua/n164579-rekordna-kilkist-ukrayinciv-emigruvaly-u-2021-roci.html

Ракурс

Еміграція українців за кордон триває — лише за 10 місяців 2021 року понад 600 тис. українців виїхали й не повернулися.

Це найбільший показник за останні 11 років. Про це повідомляє портал Opendatabot у Facebook.

Загалом із 2011 по 2020 до країни не повернулися 2,6 млн громадян. У першій половині десятих рокiв Україна щороку втрачала близько пів мільйона людей. Після 2014 року щорічна кількість емігрантів помітно знизилася, однак українці виїжджали тисячами.

Єдиний рік із позитивним сальдо, коли кількість тих, хто прибув, перевищила кількість людей, які виїхали — 2020, під час спалаху коронавірусу. У перший рік пандемії українців, що повернулися додому, було на 80 тис. більше, ніж тих, хто виїхав.

Судячи з показників 2021 можна очікувати, що якщо в листопаді-грудні не буде масового повернення українців додому, то сукупне негативне сальдо за 11 років становитиме понад 3.3 млн осіб, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заробітчани з України зможуть працювати в 15 нових країнах. Міністерство закордонних справ наразі веде активні перемовини щодо укладання угод про трудову міграцію з низкою країн Європи, Азії та Перської затоки.