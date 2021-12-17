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Погода в Україні. Фото: Ракурс

Вітер та сніг з дощем — погода в Україні на 18 грудня (КАРТА)

17 гру 2021, 15:55
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Погода в Україні 18 грудня передбачає хмарність, дощі та мокрий сніг.

Складні погодні умови обіцяють у більшості областей. Окрім того, дискомфорту додаватиме сильний вітер, прогнозуються пориви до 13 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря в Європі 18 грудня, дані: Gismeteo

Опади у Європі 18 грудня, дані: Gismeteo

Погода у Києві 18 грудня буде з опадами — обіцяють дощ та мокрий сніг. Температуру повітря вночі прогнозують від 0° до 1° морозу, а вдень температура повітря очікується від 1° тепла до 1° морозу. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−10 м/с.

Погода в Києві 18 грудня, дані: Gismeteo

Погоду в Харкові у завтрашній вихідний обіцяють з невеликим снігом та дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 2° тепла до 1° морозу, а вдень температура повітря очікується від 0° до 1° тепла. Швидкість вітру прогнозують 3−8 м/с.

Погода в Харкові 18 грудня, дані: Gismeteo

Погода в Одесі у суботу буде хмарною, вдень можливі короткочасні дощі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−3° тепла, а вдень обіцяють 2−3° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 4−13 м/с.

Погода в Одесі 18 грудня, дані: Gismeteo

Погода у Львові найближчої доби буде хмарною, обіцяють сніг з дощем. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 1° тепла, а вдень обіцяють 1° вище нуля. Вітер обіцяють зі швидкістю 4−12 м/с.

Погода у Львові 18 грудня, дані: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 18 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.


Геомагнітна обстановка на 18 листопада. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 17 грудня погода в Україні місцями буде дощовою. Очікувалося, що в деяких областях вдень стовпчики термометрів покажуть до 5° тепла.

Джерело: Ракурс


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