Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 18 грудня передбачає хмарність, дощі та мокрий сніг.

Складні погодні умови обіцяють у більшості областей. Окрім того, дискомфорту додаватиме сильний вітер, прогнозуються пориви до 13 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 18 грудня буде з опадами — обіцяють дощ та мокрий сніг. Температуру повітря вночі прогнозують від 0° до 1° морозу, а вдень температура повітря очікується від 1° тепла до 1° морозу. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−10 м/с.

Погоду в Харкові у завтрашній вихідний обіцяють з невеликим снігом та дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 2° тепла до 1° морозу, а вдень температура повітря очікується від 0° до 1° тепла. Швидкість вітру прогнозують 3−8 м/с.

Погода в Одесі у суботу буде хмарною, вдень можливі короткочасні дощі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−3° тепла, а вдень обіцяють 2−3° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 4−13 м/с.

Погода у Львові найближчої доби буде хмарною, обіцяють сніг з дощем. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 1° тепла, а вдень обіцяють 1° вище нуля. Вітер обіцяють зі швидкістю 4−12 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 18 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 17 грудня погода в Україні місцями буде дощовою. Очікувалося, що в деяких областях вдень стовпчики термометрів покажуть до 5° тепла.