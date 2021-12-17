Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 18 декабря предусматривает облачность, дожди и мокрый снег.

Сложные погодные условия обещают в большинстве областей. Кроме того, дискомфорта будет добавлять сильный ветер, прогнозируются порывы до 13 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 18 декабря будет с осадками — обещают дождь и мокрый снег. Температуру воздуха ночью прогнозируют от 0° до 1° мороза, а днем температура воздуха ожидается от 1° тепла до 1° мороза. Ветер прогнозируют со скоростью 3−10 м/с.

Погоду в Харькове в завтрашний выходной обещают с небольшим снегом с дождем. Столбики термометров ночью покажут от 2° тепла до 1° мороза, а днем температура воздуха ожидается от 0° до 1° тепла. Скорость ветра прогнозируют 3−8 м/с.

Погода в Одессе в субботу будет облачной, днем возможны кратковременные дожди. Столбики термометров ночью покажут 1−3° тепла, а днем обещают 2−3° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 4−13 м/с.

Погода во Львове в ближайшие сутки будет облачной, обещают снег с дождем. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 1° тепла, а днем обещают 1° выше нуля. Ветер обещают со скоростью 4−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 18 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что 17 декабря погода в Украине местами будет дождливой. Ожидалось, что в некоторых областях днем столбики термометров покажут до 5° тепла.