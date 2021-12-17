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Погода в Украине. Фото: Ракурс

Ветер и снег с дождем — погода в Украине на 18 декабря (КАРТА)

17 дек 2021, 15:55
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Погода в Украине 18 декабря предусматривает облачность, дожди и мокрый снег.

Сложные погодные условия обещают в большинстве областей. Кроме того, дискомфорта будет добавлять сильный ветер, прогнозируются порывы до 13 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха в Европе 18 декабря, данные: Gismeteo

Осадки в Европе 18 декабря, данные: Gismeteo

Погода в Киеве 18 декабря будет с осадками — обещают дождь и мокрый снег. Температуру воздуха ночью прогнозируют от 0° до 1° мороза, а днем температура воздуха ожидается от 1° тепла до 1° мороза. Ветер прогнозируют со скоростью 3−10 м/с.

Погода в Киеве 18 декабря, данные: Gismeteo

Погоду в Харькове в завтрашний выходной обещают с небольшим снегом с дождем. Столбики термометров ночью покажут от 2° тепла до 1° мороза, а днем температура воздуха ожидается от 0° до 1° тепла. Скорость ветра прогнозируют 3−8 м/с.

Погода в Харькове 18 декабря, данные: Gismeteo

Погода в Одессе в субботу будет облачной, днем возможны кратковременные дожди. Столбики термометров ночью покажут 1−3° тепла, а днем обещают 2−3° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 4−13 м/с.

Погода в Одессе 18 декабря, данные: Gismeteo

Погода во Львове в ближайшие сутки будет облачной, обещают снег с дождем. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 1° тепла, а днем обещают 1° выше нуля. Ветер обещают со скоростью 4−12 м/с.

Погода во Львове 18 декабря, данные: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Украине 18 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.


Геомагнитная обстановка на 18 ноября. Скриншот: Gismeteo

Напомним, синоптики обещали, что 17 декабря погода в Украине местами будет дождливой. Ожидалось, что в некоторых областях днем столбики термометров покажут до 5° тепла.

Источник: Ракурс


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