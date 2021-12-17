Стефанчук пообіцяв мобільний додаток Ради і англомовні тексти законів. Фото: Стефанчук

https://racurs.ua/ua/n164580-stefanchuk-poobicyav-mobilnyy-dodatok-rady-i-anglomovni-teksty-zakoniv.html

Ракурс

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, розповів про плани на наступний рік.

Він заявив, що парламент планує оновити регламент і впровадити низку змін. Про це він розповів під час прес-конференції.

Так, серед новацій у новому році Стефанчук назвав:

публікацію законів англійською мовою;

створення власного мобільного додатка.

Уже з 1 січня на сайті ВР з’явиться понад 180 законопроектів, перекладених англійською мовою. Таке нововведення додадуть для інвесторів, котрі планують заходити в Україну. Так вони зможуть отримувати автентичні, офіційні версії основних законів, що найсильніше впливають на інвестиційний статус України.

Крім того, наступного року планують оновити сайт Верховної Ради та створити мобільний застосунок, аби українці могли дізнаватися про діяльність Ради в зручному форматі. Також триває оновлення парламентського телеканалу «Рада».

Зокрема, Рада планує в наступному році реформувати містобудування та СБУ, зайнятися пенсійною реформою, запровадити економічний паспорт українця, ухвалити зміни до Конституції в частині децентралізації та затвердити антикорупційну стратегію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що телеканал «Рада» перезапустять — з 15 грудня мовник виходить в ефір в оновленому форматі та в новій студії. На оновленому каналі «Рада» працюватимуть колишні ведучі підсанкційних каналів Віктора Медведчука «112 Україна» та ZIK.