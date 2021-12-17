Російська армія. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n164581-rf-agresor-ne-poserednyk-ssha-vidpovily-na-rishennya-sudu-pro-rosiyan-na-donbasi.html

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Посольство США в Україні прокоментувало рішення Кіровського райсуду в Ростові-на-Дону РФ про наявність російських кадрових військовослужбовців на Донбасі.

Американські дипломати наголосили, що російський суд підтвердив те, що всі знають, визнавши присутність Збройних сил Російської Федерації на окупованій території Донецької та Луганської областей. Про це 17 грудня посольство США повідомило у Twitter.

Російський суд підтвердив те, що ми всі знаємо — російські війська розміщені в Україні. Росія є агресором, а не посередником, — йдеться в заяві.



Нагадаємо, 16 грудня Кіровський районний суд Ростова-на-Дону де-юре визнав присутність російського окупаційного військового контингенту на території угруповань Луганської народної республіки та Донецької народної республіки.

Після вироку прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що поява у вироку суду тези про постачання продуктів російським військовим в ОРДЛО є «помилкою укладачів тексту». Також він додав, що на контрольованій терористичними організаціями ЛНР та ДНР території нібито немає ніяких Збройних сил Росії.