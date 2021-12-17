Вирок суду отримала жінка, яка продавала в сексуальне рабство 15-річну доньку. Фото: visnyk

https://racurs.ua/ua/n164582-vyrok-sudu-otrymala-jinka-yaka-prodavala-v-seksualne-rabstvo-15-richnu-donku.html

Ракурс

У Хмельницькому до шести років ув’язнення засудили жінку, яка намагалась продати 15-річну доньку в сексуальне рабство.

44-річна зловмисниця була готова продати свою дитину за 20 тис. грн. Про це повідомили у прес-службі поліції Хмельницької області.

Дівчинка-підліток мала надавати інтимні послуги в закладі розпусти в одному з курортних регіонів, але матір це жодним чином не бентежило.

Поліцейські раніше вже притягували жінку до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов‘язків щодо виховання дитини.

Крім того, сама зловмисниця має широке коло тісних зв’язків із представниками кримінального світу. Жінку затримали ще в червні 2019 року, після чого суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Суддя визнав жінку винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Тепер вона проведе шість років за ґратами.

44-річна зловмисниця була готова продати свою дитину за 20 тис. грн. Про це повідомили у прес-службі поліції Хмельницької області.

Дівчинка-підліток мала надавати інтимні послуги в закладі розпусти в одному з курортних регіонів, але матір це жодним чином не бентежило.

Поліцейські раніше вже притягували жінку до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов‘язків щодо виховання дитини.

Крім того, сама зловмисниця має широке коло тісних зв’язків із представниками кримінального світу.

Жінку затримали ще в червні 2019 року, після чого суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Суддя визнав жінку винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Тепер вона проведе шість років за ґратами.

У Хмельницькому до шести років ув’язнення засудили жінку, яка намагалась продати 15-річну доньку в сексуальне рабство.

44-річна зловмисниця була готова продати свою дитину за 20 тис. грн. Про це повідомили у прес-службі поліції Хмельницької області.

Дівчинка-підліток мала надавати інтимні послуги в закладі розпусти в одному з курортних регіонів, але матір це жодним чином не бентежило.

Поліцейські раніше вже притягували жінку до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов‘язків щодо виховання дитини.

Крім того, сама зловмисниця має широке коло тісних зв’язків із представниками кримінального світу.

Жінку затримали ще в червні 2019 року, після чого суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Суддя визнав жінку винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Тепер вона проведе шість років за ґратами.



