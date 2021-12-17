Бойко. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164583-frakciya-opzj-gotova-zdaty-mandaty-zarady-dostrokovyh-vyboriv-video.html

Ракурс

«Опозиційна платформа — За життя», фракція в парламенті, готова здати мандати заради проведення дострокових виборів.

Таку заяву з трибуни зробив очільник ОПЗЖ Юрій Бойко. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Він наголосив, що їхня фракція готова скласти свої мандати, щоби позбавити парламент конституційної більшості для роботи ВР (300 нардепів) та запустити процес дострокових виборів.

Зазначимо, що зараз до фракції ОПЗЖ входять 44 нардепи, у «Слузі народу» — 242, ЄС — 27, «Батьківщина» — 25, «За майбутнє" — 21, «Голос» та «Довіра» — по 20, позафракційних — 24 нардепи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Раді провалилося позачергове засідання Верховної Ради, на якому народні депутати мали розглянути законопроект щодо відтермінування застосування касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій) № 6376.

У зал прийшло дуже мало нардепів — це були переважно представники опозиційних партій. З фракції «Слуга народу» за включення питання в порядок денний проголосували тільки 36 нардепів, жодного — з «Голосу».