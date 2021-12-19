Не обманюймо людей – Британія зробила заяву щодо військ НАТО в Україні. Фото: Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

https://racurs.ua/ua/n164623-ne-obmanuymo-ludey-brytaniya-zrobyla-zayavu-schodo-viysk-nato-v-ukrayini.html

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Війська НАТО в Україну навряд прибудуть для захисту нашої держави від агресії Росії. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

За його словами, Лондон вважає малоймовірне відряджання військ в Україну в разі нападу Росії. Про це пише видання Spectator.

Це факт, що Україна не є членом НАТО, тому малоймовірно, що хтось збирається відправити війська в Україну, щоб кинути виклик Росії. Ми не маємо обманювати людей, — сказав британський міністр.

На думку видання, Британія насліду приклад Сполучених Штатів. Раніше Джо Байден заявив, що відряджання американських військ для захисту України не обговорюється.

При цьому сам Воллес зазначив, що Велика Британія ще не почала допомагати Україні летальним озброєнням. Однак, за його словами, Лондон «постійно вивчає всі варіанти».

За даними Politico, сенат США проголосує у січні за санкції проти «Північного потоку-2». CNN тим часом повідомляє, що Україна просить Сполучені Штати Америки надати їй зенітно-ракетні комплекси Patriot на фоні напруженості на кордоні з Росією.

Це прохання є частиною потреб України у військовій допомозі, яку зараз розглядає адміністрація Джо Байдена.

Видання також зазначає, що радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван «передав стурбованість США, що такі поставки можуть бути сприйняті Росією як дуже провокативні в час, коли Штати, Європа та НАТО намагаються переконати Москву в необхідності деескалації».

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відсутність деталей «у Вашингтоні, Лондоні та Брюсселі» може змусити російських чиновників засумніватися в серйозності обіцянок Заходу діяти у відповідь на можливе вторгнення Росії.

За його словами, Київ намагається домогтися від Заходу готовності в разі збройного конфлікту Москви з Києвом, відключити РФ від системи SWIFT, запровадити санкції проти російського держборгу, а також запровадити обмежувальні заходи проти оточення президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, Росія перейшла до прямих погроз НАТО, заявивши, що має достатньо військової техніки, якщо Альянс не розгляне договір про нерозширення. Країна-агресор хоче гарантій від НАТО про відмову від подальшого розширення НАТО на схід, зокрема шляхом приєднання колишніх республік СРСР.

Джерело: Spectator, Politico, CNN