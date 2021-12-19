Росія погрожує НАТО війною та перекинула бомбардувальники в Білорусь. Фото: patrioty.org.ua

https://racurs.ua/ua/n164621-rosiya-pogrojuie-nato-viynou-ta-perekynula-bombarduvalnyky-v-bilorus.html

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Росія перейшла до прямих погроз НАТО, заявивши, що має достатньо військової техніки, якщо Альянс не розгляне договір про нерозширення.

Захід має два шляхи: поставитися серйозно до пропозицій РФ щодо гарантій безпеки в Європі або мати справу з військово-технічною альтернативою, — заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко.

Країна-агресор хоче гарантій від НАТО про відмову від подальшого розширення НАТО на схід, зокрема шляхом приєднання колишніх республік СРСР.

У МЗС РФ додали, що Путін багато разів говорив і попереджав про це, але «його не чули». Відомство погрожує НАТО і закликає «серйозно поставитися до того, що Росія поклала на стіл».

У відомстві заявили, що Москва перейде в режим створення контрзагроз, якщо Альянс не виконає вимог Путіна.

За словами Грушка, у відносинах РФ і НАТО настав момент істини, а пропозиції Москви націлені на те, щоб «відійти від небезпечної межі». Він додав, що Росія добиватиметься свого.

Нагадаємо, Російська Федерація вимагає від НАТО гарантувати нерозширення Альянсу. Москва наполягає на відведенні всієї військової інфраструктури НАТО на позиції 1997 року, тобто на поверненні до стану, яке існувало на момент укладання Основного акту Росія-НАТО.

Тим часом Кремль направив до Білорусі стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 для «спільного патрулювання» регіонів уздовж західного кордону Республіки.

Раніше міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що країна готова розмістити ядерну зброю при загрозі з боку НАТО.