300 млн євро Світовий банк виділив Україні на реформи в умовах пандеміїhttps://racurs.ua/ua/n164620-300-mln-ievro-svitovyy-bank-vydilyv-v-ukrayini-na-reformy-v-umovah-pandemiyi.htmlРакурс
Світовий банк виділяє Україні другу позику на розвиток політики відновлення економіки та пом’якшення наслідків пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.
Сума позики становить 300 млн євро. Відповідне рішення ухвалила Рада виконавчих директорів Світового банку. Про це повідомляє прес-служба банку.
Зазначається, що цією позикою Світовий банк підтримує такі ключові реформи:
- сприяння демонополізації економіки та зміцнення антикорупційних інституцій;
- зміцнення ринків землі та кредитів, включаючи доступ до фінансування для дрібних фермерів;
- зміцнення системи соціального захисту для вразливих людей похилого віку, щоб пом’якшити вплив пандемії COVID-19.
В умовах високого рівня вразливості економіки, в Україні йде повільне та нестійке відновлення після потрясіння в результаті COVID-19, — наголошує регіональний директор банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі. — Ми сподіваємося, що ця позика надасть необхідну підтримку тим реформам, які спрямовані на сприяння сильнішому та інклюзивнішому відновленню.
Перша позика для України на суму 350 млн євро була затверджена Світовим банком у червні 2020 року.