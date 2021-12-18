Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Україна отримає нову позику від Світового банку

300 млн євро Світовий банк виділив Україні на реформи в умовах пандемії

18 гру 2021, 21:55
999

Світовий банк виділяє Україні другу позику на розвиток політики відновлення економіки та пом’якшення наслідків пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Сума позики становить 300 млн євро. Відповідне рішення ухвалила Рада виконавчих директорів Світового банку. Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначається, що цією позикою Світовий банк підтримує такі ключові реформи:


  • сприяння демонополізації економіки та зміцнення антикорупційних інституцій;
  • зміцнення ринків землі та кредитів, включаючи доступ до фінансування для дрібних фермерів;
  • зміцнення системи соціального захисту для вразливих людей похилого віку, щоб пом’якшити вплив пандемії COVID-19.

В умовах високого рівня вразливості економіки, в Україні йде повільне та нестійке відновлення після потрясіння в результаті COVID-19, — наголошує регіональний директор банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі. — Ми сподіваємося, що ця позика надасть необхідну підтримку тим реформам, які спрямовані на сприяння сильнішому та інклюзивнішому відновленню.

Перша позика для України на суму 350 млн євро була затверджена Світовим банком у червні 2020 року.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів