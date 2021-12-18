Світовий банк виділяє Україні другу позику на розвиток політики відновлення економіки та пом’якшення наслідків пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Сума позики становить 300 млн євро. Відповідне рішення ухвалила Рада виконавчих директорів Світового банку. Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначається, що цією позикою Світовий банк підтримує такі ключові реформи:

В умовах високого рівня вразливості економіки, в Україні йде повільне та нестійке відновлення після потрясіння в результаті COVID-19, — наголошує регіональний директор банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі. — Ми сподіваємося, що ця позика надасть необхідну підтримку тим реформам, які спрямовані на сприяння сильнішому та інклюзивнішому відновленню.